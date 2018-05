La Guerre de Troie pour les … euh non pour tous en fait !

Vos enfants ont du mal à lire Homère, Sophocle and Co dans le texte ? Vous-même n’osez pas leur avouer que vous êtes complètement largués et que vous ne savez plus (mais l’avez-vous déjà su ?) quelle divinité soutient Pâris, qui soutient Achille, qui est le roi et d’où ?









Courez ! Courez au Théâtre 13 voir La Guerre de Troie (en moins de deux), mise en scène par Jérôme Imard et Eudes Labrusse.



En moins de deux et plus précisément en 1h20 et 24 tableaux, de la naissance d’Hélène à la chute de Troie, le tout énergiquement joué par sept comédiens et un pianiste (Christian Roux, par ailleurs également auteur reconnu, notamment du remarquable Adieu Lili Marleen, publié en 2015 chez Rivages) qui se donnent sans compter pour rendre limpide une épopée quelque peu complexe.



Avec quelques chaises, une pomme, une poupée et une grosse dose de talent, ils mettent minables Brad Pitt, Orlando Bloom, Éric Bana et tutti quanti.



Un pur moment de bonheur, empreint de pédagogie, qui fait du bien !



Courez, vous dis-je !

La Guerre de Troie (en moins de deux !), texte de Eudes Labrusse, mise en scène de Jérôme Imard et Eudes Labrusse (Compagnie Théâtre du Mantois).

1 h 20 sans entracte – conseillé à partir de 9 ans

Jusqu’au 10 juin au Théâtre 13.