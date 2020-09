La Journée du Manuscrit francophone : 2020, l'année dématéralisée

Les organisateurs confirment que la cérémonie de remise des prix aura bien lieu à 20 H 30 à l’Apollo Théâtre, même devant une salle vide.« Cette année il y a eu beaucoup plus de manuscrits déposés du fait du Covid, tous les auteurs attendent cette cérémonie avec impatience, nous ne pouvons pas les en priver d'autant que beaucoup la suivent sur internet » Henri Mojon, Président de la JDMFLa cérémonie sera diffusée sur internet — Youtube et Facebook — où elle cumule chaque année plus de 2 millions de vues. Elle sera présentée par René-Marc Guedj avec la participation de nombreux artistes.Tous les manuscrits déposés ont été lus et sélectionnés. Plus de 400 livres devraient être publiés le 24 octobre et les meilleurs seront récompensés par 7 Prix littéraires — Roman, Nouvelle, Poésie, Essai, Science-Fiction, Policier, Témoignage — et l’un d’eux par le Grand Prix du Manuscrit Francophone 2020. Cependant, il est toujours possible de procéder au dépôt de son manuscrit à cette adresse , jusqu'au 30 septembre.Toujours sous la Présidence de l’écrivain Michel Dansel et avec la poétesse algérienne Keltoum Deffous, le jury est rejoint cette année par l’écrivain du Congo-Kinshasa Julien Kilanga, Docteur et Professeur en linguistique.Directeur honoraire de la langue française de la diversité des langues de l’Organisation Internationale de la Francophonie, il est très connu des écrivains francophones pour avoir longtemps dirigé le Prix littéraire des 5 Continents qui est un peu le grand frère du Prix du Manuscrit Francophone.Le succès de cette manifestation s’appuie sur la passion et le talent de millions d’auteurs amateurs. En effet, une enquête Louis Harris pour Les Éditions du Net et ActuaLitté révèle qu’un Français sur 10 a commencé l’ écriture d’un livre pendant le confinement S’il y a plus de 5 millions d’auteurs en France, il y en a au moins 10 millions dans tout l’espace francophone qui regroupe 300 millions de personnes.