La langue arabe en fête à l'Institut du monde arabe

Intitulée « L’Arabe, une langue de France », cette manifestation entend célébrer le plurilinguisme, et ouvrir tout un chacun, initié ou non, à la culture arabophone. Et de les inviter à l’entendre tout comme à la pratiquer.Durant ces trois jours, les visiteurs pourront découvrir les cours délivrés à l’IMA tout au long de l’année, mais aussi participer à des « speed datings » de conversation en arabe (dardacha), à une dictée géante en arabe, à des ateliers de calligraphie, écouter une playlist de reprise en arabe de morceaux connus, voyager par la danse dans tout le monde arabe, assister à des spectacles musicaux qui mêlent poésie arabe et musique occidentale spécialement créés pour l’occasion.Dès le lundi 9 décembre, il sera également possible de voir la façade de l’IMA s’illuminer de mots arabes.

