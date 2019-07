La lauréate du Prix Bernard-Mazières 2019 dévoilée

Remise du prix Bernard-Mazières 2019 du livre Politique à ⁦@SylvieBommel⁩ pour son excellent livre "Il venait d'avoir dix-sept ans" Editions ⁦@LattesLeMasque⁩ pic.twitter.com/er0oimDTGj — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) July 4, 2019



Elle est professeure de théâtre, il est son élève. Elle a un mari, trois enfants, une vie apparemment rangée, il veut tout bousculer. Elle aime les grands auteurs, il veut devenir écrivain. Elle aime les minijupes, il aime ses jambes. Elle le trouve brillant, il veut l’épouser. Elle s’appelle Brigitte et lui Emmanuel. 7 mai 2017. Elle tient la main du plus jeune président de la République que la France ait connu.

Il dit qu’il ne serait jamais arrivé là sans elle. Sylvie Bommel voulait comprendre comment une femme issue de la bourgeoisie de province, élevée chez les sœurs, a eu l’incroyable audace d’affronter sa famille et la morale populaire pour vivre une deuxième vie avec un homme de vingt-quatre ans de moins qu’elle. En marchant sur les pas de Brigitte à Amiens, au Touquet, en Alsace, Sylvie Bommel a rencontré des dizaines de témoins et s’est replongée dans l’époque de la jeunesse de Brigitte, celle qu’Emmanuel n’a pas connue : l’après-guerre, le général de Gaulle, les 45 Tours, Mai 68, les trente glorieuses...

Le prix Bernard-Mazières du livre politique est un prix littéraire remis depuis 2014 au meilleur livre ayant traité de thématiques politiques. Il porte le nom de Bernard Mazières, un journaliste politique au Parisien, assassiné en décembre 2010. Il est remis chaque année à la Closerie des Lilas dans le 6e arrondissement de Paris.Le jury se compose de journalistes et de personnalités ayant connu Mazières, notamment Frédéric Gerschel, reporter au Parisien ; Jacques Espérandieu, ex-directeur de la rédaction du Journal du Dimanche; Anne Nivat du Point ; Lorrain Kressmann, ex-journaliste politique et communicant ; Rosalie Lucas ; Jean-François Dessaint et présidé Bruno Jeudy rédacteur en chef de Paris Match.La lauréate de la 6e édition du prix Bernard-Mazières est la journaliste Sylvie Bommel pour Il venait d’avoir dix-sept ans publié chez JC Lattès, annonce Paris Match . Elle succède aux gagnantes de l’année précédente, Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué pour leur titre La Communauté paru aux éditions Albin Michel.Découvrez le résumé de l’ouvrage :Sylvie Bommel — Il venait d’avoir dix-sept ans — JC Lattès—9782709662598 — 17,90 €