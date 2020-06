La librairie Place Ronde organise son premier prix autour de la photographie

La sélection 2020 est la suivante :Regarder de Serge Mestre paru aux éditions Sabine Wespieser (février 2019)Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse paru aux éditions Notabilia (mars 2019)Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun paru aux éditions Stock (mai 2019)Arles les rencontres de la photographie, une histoire française de Françoise Denoyelle paru aux éditions Art Book Mag (juillet 2019)La vie silencieuse de la guerre de Dennis Drummond paru aux éditions du Cherche Midi (août 2019)L’âge de lumière de Whitney Scharer paru aux éditions de l’Observatoire (août 2019)Regards Paranoïaques, la photographie fait des histoires de Martine Ravache paru aux éditions Canoë (octobre 2019)La femme révélée de Gaëlle Nohant paru aux éditions Grasset (janvier 2020)Ce prix d’un nouveau genre récompensera un ouvrage qui parle de photographes et/ou de la photographie : romans, biographies, essais et/ou bandes-dessinées.Sous la houlette de Jean-Marc Vantournhoudt, Président du Centre Régional de la Photographie (CRP) de Douchy les Mines qui présidera ce Prix 2020, un jury de lecteurs.trices et ami.e.s de la librairie révèlera son texte favori le vendredi 27 novembre 2020 à 19h.Pour devenir membre du jury, il est possible d'adresser sa candidature avant le 30 juin 2020, par la poste (cachet de La Poste faisant foi), par mail ou via les réseaux sociaux. Elle devra réunir une lettre de présentation (20 lignes max.) accompagnée de la chronique d’un ouvrage de votre choix (10 lignes max.). Les membres du Club Place Ronde se réuniront tout début juillet pour sélectionner les 15 juré.e.s 2020.