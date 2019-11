La liste des 10 finalistes du Prix François Sommer 2020

La liste des 5 romans ou récits en compétition :

La liste des 5 essais en compétition :

Le prix littéraire François Sommer a été créé en 1980 par Jacqueline Sommer, en mémoire de son mari François Sommer. Il récompense chaque année une oeuvre – roman ou essai – qui explore les relations des humains à la nature et qui a été publié pour la première fois au cours de l’année précédent sa remise de prix. Il est doté d’une somme de 15 000€.Pour cette édition 2020, la cerémonie se déroulera le vendredi 24 janvier 2020, à 18h30, à l’Hôtel de Guénégaud, dans le 3e arrondissement de Paris.Gisèle Bienne, La malchimie (Acte Sud)Bérengère Cournut, De pierre et d’os (Le Tripode)Elisabeth Filhol, Doggerland (P.O.L)Claudie Hunzinger, Les grands cerfs (Grasset)Sylvain Tesson, La panthère des neiges (Gallimard)Romain Bertrand, Le Détail du monde (Seuil)Vinciane Despret, Habiter en oiseau (Acte Sud)Nastassja Martin, Croire aux fauves (Verticales)Serge Sanchez, Le homard de Flaubert (Grasset)Charles Stépanoff, Voyager dans l’invisible (Les Empêcheurs de penser en rond)Présidé par l’écrivain Xavier Patier, le jury a élu cette année François Sureau comme président d’honneur.Le reste de ses membres sont : Claude d’Anthenaise, conservateur général et directeur du musée de la Chasse et de la Nature ; Jean-Luc Chapin, photographe ; Nicolas Chaudun, écrivain ; Alain Finkelkraut ; Colette Kerber, libraire, ; Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne ; Anne Simon, spécialiste de littérature (XXe-XXIe siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) ; Le Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) représenté par deux étudiants : Anne-Gaëlle Beurier et Léo Lebègue. L’année dernière , le Prix littéraire François Sommer avait été attribué à l’essai Des animaux et des hommes, dirigé par Alain Finkielkraut, et co-édité par Stock et France Culture.