La liste du Prix des libraires du Québec dévoilé

La liste des ouvrages sélectionnés :

En l’honneur de son 50e anniversaire, l’Association a voulu mettre davantage en valeur ses librairies-membres lors du dévoilement des listes préliminaires.À cette occasion, 52 librairies indépendantes – sur les 135 que compte l'associations – réparties dans toutes les régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et même d’Ontario ont été jumelées à un livre choisi par les comités de sélection. Elles présenteront elles-mêmes dans des montages photo sur les réseaux sociaux, les 52 titres qui honorent la littérature du Québec et d’ailleurs.Par cette initiative, le Prix entend mettre en lumière le rôle essentiel des libraires — celui de faire découvrir et de partager — tout en honorant des auteur.trice.s dont les œuvres se sont imposées en 2019.Bootblack, 1/2, Mikaël (Dargaud); Contacts, Mélanie Leclerc (Mécanique Générale); Jours d’attente, Thomas Desaulniers-Brousseau et Simon Leclerc (La Pastèque); La grosse laide, Marie-Noëlle Hébert (XYZ); Les ananas de la colère, Cathon (Pow Pow); Les petits garçons, Sophie Bédard (Pow Pow)Dans un rayon de soleil, Tillie Walden (Gallimard); Enferme-moi si tu peux, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (Casterman); In waves, Aj Dungo (Casterman); Le dernier Atlas T.1, Fabien Vehlmann, Gwen De Bonneval, Hervé Tanquerelle et Frédéric Blanchard (Dupuis); Mister Miracle, Tom King et Mitch Gerads (Urban Comics) ; Speak, Emily Carroll (Rue de Sèvres)Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, Zebedee Nungak (Boréal); Des élections à réinventer, Mercédez Roberge, (Somme toute); Hétéro, l’école ?, Gabrielle Richard (Remue-Ménage); La terreur et le sublime, Ollivier Dyens (XYZ) ; Les brutes et la punaise, Dominique Payette (Lux); Les nations savent-elles encore rêver ?, Gérard Bouchard (Boréal); Ne sommes-nous pas Québécoises ?, Rosa Pires (Remue-Ménage) ; On peut plus rien dire, Judith Lussier (Cardinal)Ciguë, Annie Lafleur (Le Quartanier); Chansons transparentes, Jonas Fortier (Oie de Cravan); Golgotha, Benoit Jutras (Les Herbes Rouges); La maison est vivante, Emmanuel Simard et Nicolas Lévesque (Poètes de brousse) ; La société des cendres, Martine Audet (Le Noroît); Le tendon et l’os, Anne-Marie Desmeules (l’Hexagone); Par la peau des couleuvres, Mathieu Simoneau (Le Noroît) ; Souvenirs liquides, François Turcot (La Peuplade)Blanc Résine, Audrée Wilhelmy (Leméac) ; Chienne, Marie-Pier Lafontaine (Héliotrope) ; Habiller le cœur, Michèle Plomer (Marchand de feuilles); L’apparition du chevreuil, Élise Turcotte (Alto); La trajectoire des confettis, Marie-Ève Thuot (Les Herbes rouges); La valeur de l’inconnue, Cassie Bérard (La Mèche); Le drap blanc, Céline Huyghebaert (Le Quartanier); Le mammouth, Pierre Samson (Héliotrope); Les offrandes, Louis Carmain (VLB éditeur); Les limbes, Jean-Simon Desrochers (Les Herbes rouges) ; Maisons fauves, Éléonore Goldberg (Triptyque) ; Roux clair naturel, Fanie Demeule (Hamac)Croc fendu, Tanya Tagaq (Alto) ; Girl, Edna O’Brien (Sabine Wespieser) ; Histoire de la souffrance 1 - Âmes, Tristan Garcia (Gallimard) ; L’arbre monde, Richard Powers (Cherche midi); L’empreinte, Alexandria Marzano-Lesnevich (Sonatine); Liminal, Jordan Tannahill (La Peuplade) ; Le Chant des revenants, Jesmyn Ward (Belfond) ; Les enténébrés, Sarah Chiche (Seuil) ; Le Ghetto Intérieur, Santiago H. Amigorena (P.O.L) ; Les choses humaines, Karine Tuil (Gallimard) ; Les livres de Jakób, Olga Tokarczuk (Noir sur Blanc) ; Ordesa, Manuel Vilas (Éditions du Sous-sol)Les finalistes de chaque catégorie seront dévoilés à la fin janvier et les lauréats couronnés lors du Gala du Prix des libraires du Québec, qui aura lieu au Club Soda le 7 mai 2020.Au cours de cette soirée, le ou la lauréate de la catégorie Roman-Nouvelles-Récit québécois recevra une bourse offerte par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Celui ou celle de la catégorie Poésie québécoise recevra une bourse du Festival de la poésie de Montréal. Celui ou celle de la catégorie Bande dessinée québécoise recevra une bourse offerte conjointement par le Festival BD de Montréal et le Festival Québec BD. Celui ou celle de la catégorie Essai québécois recevra une bourse offerte par le Conseil des arts de Montréal. Tous les lauréats se verront attribuer une œuvre de Louis-Georges L’Écuyer.L’année dernière, le prix du Roman québécois était revenu à Christophe Bernard pour La bête creuse (Le Quartanier). Celui de la poésie québécoise à René Lapierre pour Les adieux (Les Herbes rouges). Dans la cétagorie du roman étranger, le prix avait été décerné à Jonas Gardell pour N’essuie jamais de larmes sans gants (Gaïa/Alto), celui de la bande dessinée québécoise à Julie Rocheleau et Véronique Cazot pour Betty Boob (Casterman). Enfin, le lauréat de la catégorie de BD étrangère était revenu à Bastien Vivès pour Une sœur (Casterman).