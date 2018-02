La littérature française invitée au Salon du livre de Turin 2018

Le musée national du cinéma de Turin accueillait ce matin la présentation du Salon du livre de Turin, qui se déroulera du 10 au 14 mai prochain. Cette manifestation – la plus importante du pays – a choisi de consacrer une part de sa programmation à la littérature française. Il est grand temps d’en dévoiler un peu plus...



La manifestation turinoise a choisi pour thème cette année le futur. Sollicitant écrivains, scientifiques, économistes, artistes, réalisateurs ou encore musiciens, que la ville accueille régulièrement, c’est le monde de demain que l’on interroge.

« Un giorno, tutto questo », et tous les champs du possible s’ouvrent : le meilleur ou le pire des mondes, ce que nous pouvons perdre, défendre, préserver... Ou encore, comment s’assurer que le monde que nous laisserons à nos enfants soit le plus heureux à vivre.

Parmi les invités de renom, on retrouvera Herta Müller, prix Nobel 2009 de littérature, et, pour attester de l’ouverture sur le monde, les cinq finalistes du Prix Strega européen (équivalent du Goncourt français) seront présents. Parler de l’Europe, quand on est écrivain, voilà bien un sujet d’avenir.

Mais le Salon de Turin entend aussi jouer avec l’Histoire : la manifestation se déroulera en effet 50 ans après les événements de Mai 68... Et à cette occasion, un focus tout particulier sera fait sur la littérature française.

L’institut culturel italien rappelle la proximité entre les deux pays, Turin n’étant qu’à quelques kilomètres de la frontière. « Le Salon est un lieu qui donne toute sa place à tous les éditeurs, des plus petits aux plus grands, et notamment ceux qui sont les acteurs des échanges littéraires franco-italiens : avec plus de 1 000 livres traduits du français vers l’italien cette année, cette vivacité ne se dément pas. »



Et de pointer le lien fort tissé entre les lecteurs et la France, comme l’a montré l’an dernier le succès des rencontres avec Daniel Pennac, Annie Ernaux ou Mathias Énard. L’an passé, Daniel Pennac avait d’ailleurs fait salle comble, alors que sortait la traduction du Cas Malaussène. Il avait alors expliqué son idée de l’Europe, et son rêve de « créer une université européenne ».









Concernant cette présence française, une vingtaine d’auteurs sera conviée, comme Tristan Garcia, Blandine Rinkel, ou encore Éric-Emmanuel Schmitt et Boualem Sansal. Simone Veil ou encore Romain Gary seront mis à l’honneur à travers des événements spécifiques. Si la programmation professionnelle n'est pas encore arrêtée, il est envisagé de créer des tables rondes où les professionnels français seront invités à exposer les évolutions de leurs métiers.

Cette invitation sera également une porte ouverte pour tous les projets menés depuis des années par l’Institut français d’Italie afin amener le public italien vers la littérature de notre pays :



— le prix Liste Goncourt « l a scelta dell’Italia » sera remis le 14 mai à Kaouther Adimi, en présence des académiciens Goncourt Pierre Assouline et Éric-Emmanuel Schmitt et de l’auteure ;

— des rencontres entre auteurs et traducteurs finalistes de la 2e édition du Prix Stendhal de la traduction auront lieu au sein de la programmation spécialisée sur la traduction, L’Autore invisibile ;

— le programme professionnel permettra de faire découvrir toutes les opportunités de partenariats pour les éditeurs, bibliothécaires et libraires français.



Rappelons également qu’au mois de juillet, le BIEF organise à Rome et Milan les rencontres franco-italiennes d’éditeurs de littérature, sciences humaines, jeunesse et bande dessinée du 2 au 6 juillet. Une semaine dédiée aux échanges professionnels, où les éditeurs viendront visiter des librairies, participeront à des échanges croisés sur leur secteur et à des rendez-vous individuels B to B avec leurs homologues italiens.