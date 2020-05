La littérature sur internet : Turin transfère son salon du livre sur la toile

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Il semble presque impossible, pour qui a parcouru les allées du Lingotto, de se dire que les 5 jours de célébration tiendraient sur une page Facebook. Turin, c’est la richesse, l’opulence, les sollicitations constantes sur un espace démesuré — et plus de 180.000 visiteurs qui y prennent part.Bien entendu, tous les invités ne tiendront pas : d’ailleurs, on réduit le temps global de la manifestation. Le salon se déroulera du 14 au 17 mai (non plus au 18), toujours avec cette thématique, Altre forme di vita. Autres formes de vie, voici qui fait étrangement écho à la situation géopolitique globale.Depuis Facebook, Instagram et Twitter, les lecteurs et visiteurs frustrés pourront accéder à des rencontres organisées pour 14 à 17 écrivains — le tout sera également rediffusé en streaming sur le site de La Repubblica.« Nous avions un rêve : comprendre ce qui se passe, et quel serait notre avenir. Nous dédierons la manifestation aux victimes du virus, à leurs parents, aux médecins et aux équipes paramédicales, pour ces mois douloureux », explique le directeur de l’événement, Nicola Lagioia.La création de #SaltoEXTRA pour Salone Torino, s’est produite en moins de deux semaines. Avec un sentiment de tristesse malgré tout : l’effervescence ne sera pas au rendez-vous comme on peut la vivre à l’intérieur du Lingotto.Cet automne, le Lingotto devrait — sous réserves multiples — accueillir une version physique revue et corrigée du Salon. « Lorsque nous avons envisagé d’appeler cette 33e édition “Autres formes de vie”, nous ne pouvions imaginer qu’elle prendrait un sens si différent de celui que nous avions imaginé », explique l’équipe.Objectif, envers et contre tout : parvenir « à construire de nouvelles formes de sociabilisation, de solidarité, de communication, et pour nous tous, de nouveaux espaces communs de réflexion».On pourra suivre à cette adresse #SaltoEXTRA