La Loterie, terrifiante nouvelle de Shirley Jackson, bientôt au cinéma

La Loterie, nouvelle de l'auteure américaine Shirley Jackson, sera pour la première fois adaptée en long-métrage au cinéma, avec une production Paramount Pictures à laquelle s'est associé Laurence Hyman, fils et ayant droit de l'auteure. Le film devra toutefois étirer une nouvelle de 8 pages pour en faire un long-métrage...

Couverture de La Loterie, de Miles Hyman, d'après Shirley Jackson, chez Casterman

Publiée pour la première fois en 1948 dans The New Yorker, la nouvelle de Shirley Jackson explorait des thèmes cruciaux, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et toujours vifs aujourd'hui : responsabilité, cruauté, courage... En 8 pages, Jackson décrivait de manière succincte la tradition ancestrale d'une communauté paysanne pour s'attirer les faveurs et de bonnes récoltes. Quitte à abandonner son humanité au passage...

La déclaration de Frank Marshall, qui fait partie des producteurs du film à venir, permet de saisir la volonté derrière cette adaptation : « J'ai apprécié ce que Jake [le scénariste] a fait de l'histoire, en la portant dans notre époque. Il y a un côté dystopique, très La Servante écarlate, qui rend cette histoire intemporelle », assure le producteur. Évidemment, le succès récent de la série Hulu tirée du roman de Margaret Atwood aura motivé tout le monde.

Le scénariste chargé de l'adaptation de la nouvelle pour en faire un long-métrage se nomme Jake Wade Wall, et il a notamment signé les films d'horreur Hitcher (2007) et Terreur sur la ligne (2006) : il faudra donc s'attendre à un film à suspens...

La Loterie a connu de nombreuses vies, notamment en feuilleton radio, dès 1951, et à la télévision, en 1996 sur NBC. Mais c'est la première fois que la nouvelle sera portée au cinéma...

En France, La Loterie a été publiée pour la première fois dans le recueil La Loterie et autres histoires, traduit par Dominique Mols à la Librairie des Champ-Élysées, en 1983.



via Deadline