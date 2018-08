La Machine à remonter le temps de Wells en série chez Sky

Le romancier HG Wells a la cote auprès des studios de production. La guerre des mondes, son célèbre livre d’anticipation, fera l’objet d’une adaptation coréalisée par Canal + et la Fox. De son côté, Sky s’intéresse à The Time Machine, pour une série télévisée.





Le scénariste chargé de ce boulot est Nick Payne, tandis que Kibwa Tavares sera le réalisateur. En tant que petit bijou dans l’œuvre de Wells, La machine à remonter le temps a déjà connu plusieurs portages au cinéma ou en série.

D’ailleurs, tout porte à croire qu’une saga comme celle du Docteur Who n’aurait jamais vu le jour sans le roman de Wells.

Pour l’instant, le projet est en cours de développement, ce qui signifie que l’on en entendra parler plus tard.

L’an passé était célébré le 150e anniversaire de la naissance de l’écrivain. Et pour l’occasion, Sky avait diffusé The Nightmare Worlds of H. G Wells : cette série avec Ray Winstone dans le rôle de l’auteur était inspirée de son histoire.