La mairie du 3e arrondissement accueille le 7e Salon du Livre Lesbien

Le Salon du Livre Lesbien, organisé par le Centre LGBT de Paris Île-de-France, tiendra sa septième édition le samedi 7 juillet 2018, de 14 heures à 18 heures, dans les salles de la mairie du 3e arrondissement de Paris. Ce salon, né de l’enthousiasme de bénévoles passionnées de littérature, a pour but de donner un espace et une visibilité aux autrices parlant de thématiques lesbiennes – ainsi qu’à leurs maisons d’édition.





Le Salon du Livre Lesbien est aujourd’hui un rendez-vous annuel incontournable de la scène littéraire lesbienne. Gratuit, ouvert à tou·te·s et accessible aux personnes en situation de handicap, il bénéficie pour la quatrième année consécutive du partenariat de la mairie du 3e , qui l’accueille dans ses locaux.



Auront lieu des séances de dédicaces, des débats autour de la littérature lesbienne, et deux expositions dédiées à des artistes contemporaines. L’événement sera précédé par des soirées permettant de rencontrer les autrices et de discuter de leurs œuvres dans un cadre plus intimiste.



Près d'une trentaine d'autrices, ainsi que des maisons d’édition spécialisées dans la littérature lesbienne ou LGBT+, seront présentes, pour le plus grand plaisir du public. Le Salon du Livre Lesbien vise à donner une meilleure visibilité aux autrices de la communauté LGBT+, mais également à celles qui s’inscrivent dans la thématique lesbienne. C’est pourquoi, dans cet esprit d'ouverture, nous accueillerons des femmes de tous horizons : des autrices lesbiennes, bies ou trans, ainsi que leurs amies et alliées.



Ces autrices francophones viennent de toute la France comme de l’étranger. Les ouvrages sélectionnés présentent une grande diversité de formes : le public pourra ainsi feuilleter à loisir romans, nouvelles, bandes dessinées ou essais. La grande variété des textes présentés cette année permettra à tou·te·s de trouver leur bonheur : contes, histoires d’amour, science-fiction, anticipation, polars, presque tous les genres seront représentés !



Dans l'objectif de valoriser la littérature lesbienne contemporaine, tous les ouvrages choisis sont des publications récentes. Le salon fait la part belle aux livres physiques, mais certains de ces petits bonheurs littéraires se trouveront aussi en version numérique (e-book), édités par des maisons d’édition ou en auto-édition. Cette littérature est destinée à tou·te·s, passionné·e·s comme simple curieux·ses.



Le salon est précédé, chaque année, par plusieurs animations, débats et rencontres ayant lieu au cœur de Paris, dans le quartier du Marais. Cette fois encore, le public aura le bonheur de rencontrer les autrices et artistes invitées au salon lors de soirées intimistes qui leur permettront de découvrir leurs ouvrages. Vous retrouverez le programme, actualisé régulièrement, sur la page Facebook du SLL. Deux expositions seront également organisées autour du 7e SLL : mettant en avant des artistes issues de la communauté LGBT+, elles prendront place à la mairie du 3e ainsi qu’au Centre LGBT de Paris Île-de-France.



Lors du salon, le public pourra ainsi : rencontrer les autrices et les maisons d'édition ; se procurer des livres sélectionnés sur place et se les faire dédicacer ; participer aux rencontres et débats sur la littérature lesbienne ; visiter plusieurs expositions centrées autour de la thématique lesbienne. Le salon prendra fin sur une note festive, avec la traditionnelle soirée de clôture « After Salon ».

Cette années, les autrices invitées sont : Alpheratz, Annick Boisset, Marie-Jo Bonnet, Véronique Bréger, Lena Clarke, Johanna David, Muriel Douru, Valérie Dureuil, Jacqueline Duvary, Héloïse Finoux-Nikolic, Raffaella Funari, Sylvie Géroux, Jo Güstin, Lou Jazz, Cy Jung, Magali Junjaud, Témérile La Cambre, Axelle Law, Julie Lezzie, Manon Loisvaine, Alexandra Mac Kargan, Malika, Diane Margot, Rachel Maryssa, Fanny Mertz, Valéry Meynadier, Hélène de Monferrand, Cherylin A. Nash, Virginie Platel, Virginie Rousseau, Gaya Tameron, Lou Vernet.