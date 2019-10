La Maison Chateaubriand rend hommage à Louise de Vilmorin

Gravure de Constant Bourgeois - The Public Domain Review

Située à Châtenay-Malabry, la Maison de Chateaubriand revient au travers de cette exposition intitulée « Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin », sur le parcours de cette femme de lettres, auteure, entre autres, du roman Madame de, publié en 1951. Un titre qui par la suite lui tiendra lieu de surnom.Pour les gestionnaires de la maison de Chateaubriand, cette exposition a été motivée par le fait que Louise de Vilmorin est née, en 1902, dans un bourg tout proche de la Vallée-aux-loups, à Verrières-le-Buisson. Lieu où elle passera également ses derniers jours.Elle se justifie d’autant plus à leurs yeux que la femme de lettres admet quelques affinités avec le grand inspirateur du Romantisme à la française dont la Maison conserve aujourd’hui le nom. Au vu aussi de l’existence que celle-ci a menée, menée au gré de vagabondages, tous entrecoupés d’histoires d’amour - de Saint-Exupéry à Malraux, tout de même…Tenant cependant à ce que ces derniers grands du monde artistique du XXème siècle n'en viennent à faire de l'ombre à cette artiste à part entière, l'exposition fera la part belle à l'écriture portée par une grâce poétique certaine de l'artiste, comme l'indique la présentation de l'exposition sur le site culturel des Hauts-de-Seine: « Les amours romanesques d’une des plus belles femmes de France ne doivent cependant pas masquer ses talents aériens d’écriture : les deux sont inséparables et l’exposition proposée par les Archives départementales privilégie plutôt ceux-ci que celles-là. »Une vie à l'oeuvre : Louise de VilmorinDu 19 octobre au 15 marsDomaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand87, rue de Chateaubriand92290 Châtenay-Malabry