La mini-série “Victor Hugo ennemi d'État” a trouvé ses figurants

Il y a un mois, on apprenait la préparation d’une mini série sur France 2 consacrée à l’écrivain romantique, « Victor Hugo ennemi d’État ». À l’approche du début du tournage prévu pour avril, ce samedi se déroulait le casting des figurants qui a attiré près de 300 personnes dans la campagne périgourdine.



Quatre semaines de tournage sont prévues entre autres en Dordogne pour les quatre épisodes de 52 minutes. C’est à Sainte-Alvère, commune dordognaise, que se sont présentés les aspirants figurants, désireux d'apparaître dans ce qui sera « le premier biopic tourné sur Victor Hugo », précise le réalisateur, Jean-Marc Moutout à Sud Ouest. Ce sera une première pour le cinéaste plus habitué aux films qu’aux séries télévisées. Pour retrouver l’ambiance du Paris de la première moitié du XIXe siècle, les équipes ont choisi la Dordogne et ses châteaux. « Nous avons ici des décors en intérieur et en extérieur qui permettent de représenter le Paris du XIXe siècle », ajoute le réalisateur. Pour habiter toutes ces rues et animer le Paris des barricades, Ève Guillou, assistante du réalisateur, a dû choisir parmi les 300 candidats qui avaient été présélectionnés dans les 3000 candidatures reçues pour le casting de la mini-série historique. Elle n’a pas caché privilégier une « gueule », une apparence, plutôt que de réelles qualités d’acteur.



Les deux rôles principaux avaient déjà été annoncés plus tôt. On retrouvera donc Yannick Choirat, acteur habitué des séries télévisées dans le rôle de Victor Hugo. Et Isabelle Carré, lauréate 2017 du Molière de la comédienne, pour incarner la maîtresse et complice de l’auteur, Juliette Drouet.