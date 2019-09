La Normandie à l'heure baltique pour le 28e festival Les Boréales

Avec la littérature, pierre angulaire de la programmation, le théâtre, le cirque, la musique, le cinéma, la danse et les arts visuels, cet événement pluridisciplinaire permet de découvrir depuis 1992 le meilleur de la création contemporaine nordique. Grâce à ses choix artistiques, le festival est aujourd’hui reconnu comme la plus importante des manifestations dédiées aux arts et cultures nordiques en Europe.Parmi les invités phares de cette nouvelle édition, nous pouvons noter la présence des auteurs comme Maja Lunde, Erik Fosnes Hansen, Auður Ava Ólafsdóttir, Gyrðir Elíasson ou encore Olivier Truc , la venue de la légendaire Barbara Hendricks et son Blues Band, le retour du géant Tord Gustavsen avec un quartet inédit et d’Oskaras Koršunovas pour son magnifique Tartuffe.Mais Les Boréales c’est aussi la découverte de nouveaux auteurs. L’occasion donc, en cette 28e édition, de découvrir entre autres Dagur Hjartarson, un jeune poète islandais qui publie son premier roman La dernière déclaration d'amour, ou encore Jan Stocklassa pour son roman policer La folle enquête de Stieg Larsson. Sur les traces des assassins d’Olof Palme, dont l’histoire est tout droit inspirée des investigations menées par le défunt auteur de la célèbre série Millénium sur l’assassinat du Premier ministre suédois en 1986.La création contemporaine sera également mise à l’honneur cette année avec des expositions majeures, telle qu’en témoigne la présence des œuvres d’Anna-Eva Bergman pour Passages, d’Espen Dietrichson et Fred Ivar Klemetsen. Les compagnies Carte Blanche, avec trois spectacles en deux soirs (par François Chaignaud, Alban Richard et Ayelen Parolin), et Circus I Love You, troupe métissée sous chapiteau, seront également de la partie, ainsi que les représentations d’Un ennemi du Peuple mis en scène par Jean-François Sivadier.