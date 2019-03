La Norvège se prépare pour son invitation d'honneur à la Foire de Francfort

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

© Sabine Felber

« Être invitée d'honneur à la Frankfurter Buchmesse en octobre est une occasion unique pour la Norvège. Nous ne présenterons pas seulement notre littérature et notre culture dans toute leur diversité, mais nous utiliserons également la Foire du livre comme plateforme pour défendre, promouvoir et débattre de nos valeurs communes — droits de l'homme, démocratie et liberté d'expression — avec nos partenaires allemands et internationaux », a déclaré Marianne Hagen, secrétaire d'État au sein du ministère des Affaires étrangères norvégien.L'invitation d'honneur à la Foire du Livre de Francfort est toujours l'occasion pour un pays de renforcer son attractivité culturelle dans le milieu de l'édition, en assurant aux professionnels une exposition qui débouche généralement sur une hausse des ventes de droits de traduction à l'étranger. Mais elle signifie aussi un investissement conséquent, tant pour l'achat des espaces que pour la mise en place d'un programme d'événements riche.Ce programme a commencé à la Foire du Livre de Leipzig, autre événement important du monde du livre allemand : 18 auteurs norvégiens ont été conviés pour présenter leurs œuvres, tandis qu'une quarantaine d'événements imaginés par la Norvège ont pris place pendant la manifestation.Parmi les auteurs invités par la libraire allemande Iris Hunscheid, on comptait Anne B. Ragde, Lars Mytting ou encore Marta Breen.L'année dernière, la Foire du Livre de Francfort avait mis l'accent sur la défense de la liberté d'expression et de la liberté de publier dans le monde entier. Une attention qui sera aussi au centre du programme norvégien à Francfort, supervisé par NORLA (Norwegian Literature Abroad), une organisation chargée de financer des traductions d'oeuvre norvégiennes en langues étrangères, et Halldór Guðmundsson en particulier.« La démocratie et la liberté d'expression sont profondément enracinées dans la société norvégienne, et la littérature locale est particulièrement appréciée », a souligné Juergen Boos, directeur de la Foire du Livre de Francfort. « Ces dernières années, la scène littéraire norvégienne a produit plusieurs auteurs très respectés - Maja Lunde, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø, Linn Ullmann, Matias Faldbakken - pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. »