La nouvelle édition des Rencontres littéraires en Savoie délivre son programme

(photo d'illustration, l’Abbaye d’Hautecombe - Olivier Duquesne CC BY SA 2.0)

Les festivités commenceront avec une soirée d’ouverture placée sous le signe d’Haïti, avec le vernissage de l’exposition du peintre Jasmin Joseph, Le conte du Hibou, au Musée Faure et la performance de lecture de l’écrivain Guy Régis Jr de Au piano d’Hélène Lacroix au Casino d’Aix-les-Bains.



Samedi 15 juin, le public sera invité à traverser le Lac du Bourget en bateau, en direction de l’Abbaye d’Hautecombe : ce sera le début d’une journée de lectures et rencontres, promenade littéraire dans les jardins de l’Abbaye et sieste littéraire, où vous pourrez vous laisser bercer par des histoires chuchotées.



Mais aussi table ronde et projection, où chacun pourra apprendre à mieux connaître les auteurs invités. À 16 h, Jean-Christophe Bailly, Frédéric Boyer et Valérie Zenatti se réuniront pour débattre avec le public sur le thème « Paysages intérieurs, passage des langues, présence au monde ».



Un hommage sera également rendu au très grand traducteur et maître en littérature Georges-Arthur Goldschmidt, dont on célébrera la réédition du récit autobiographique Une langue pour abri, premier ouvrage de la collection « Paysages écrits » chez les éditions Créaphis.



Pour clôturer la journée, une projection aura lieu à 19 h. Il s’agit du film Le Kaddish des orphelins d’Arnaud Sauli, en hommage à l’écrivain Aharon Appelfeld (1932 - 2018).



L’aventure se poursuivra le dimanche 16 juin au matin, sur l’autre rive du lac à Aix-les-Bains, où un brunch littéraire réunira écrivains et lecteurs sur la Place Maurice Mollard, pour un moment particulièrement convivial d’échange et de recommandations littéraires, puisque les auteurs présents livreront leurs lectures coups de cœur.