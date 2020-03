La nouvelle série HBO adaptée du thriller de Jean Hanff Korelitz attendue en mai

Grace Reinhart Sachs, thérapeute spécialisée dans les relations de couple, mène l’existence dont elle a toujours rêvé. Son époux, Jonathan, est un oncopédiatre sensible et leur fils Henry, 12 ans, un garçon studieux. Très investie dans le travail qu’elle effectue auprès de ses patients, Grace est sur le point de publier un essai, Vous auriez dû le savoir, dans lequel elle met les femmes en garde : si elles écoutaient attentivement les hommes et se fiaient à leur intuition dès la première rencontre, elles éviteraient bien des déconvenues.

Or, à quelques semaines de la parution, une femme est assassinée et son mari disparaît. Peu à peu, Grace réalise que l’homme qu’elle pensait connaître parfaitement n’est peut-être pas celui qu’elle croyait… Son intuition l’aurait-elle trahie ?

HBO vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série, The Undoing. Écrite par David. E. Kelley et réalisée par Susanne Bier, son intrigue se base sur le thriller de Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known. Le livre est sorti pour la première fois aux États-Unis en 2014 chez Grand Central Publishing. Il a été publié en France en 2016 aux éditions du Cherche Midi, sous le litre Les premières impressions, dans un traduction de Hélène Zylberait.Résumé de Les premières impressions par son éditeur :The Undoing réunira à l’écran les acteurs Nicole Kidman et Hugh Grant, dans les rôles respectifs de Grace Sachs et de Jonathan. L’acteur Noah Jupe a été choisi pour incarner le rôle de leur fils, Henry. Donald Sutherland (The Hunger Games), Edgar Ramirez (American Crime Story), Ismael Cruz Cordova (Marie Stuart, reine d'Écosse), Matilda de Angelis (Il Premio), Lily Rabe (American Horror Story), Noma Dumezweni (Le Retour de Mary Poppins) ainsi que Sofie Gråbøl et Elena Alves font également partie du casting.David. E. Kelley et Susanne Bier en sont les producteurs exécutifs aux côtés de Nicole Kidman et Per Saari, via Blossom Films, Bruna Papandrea via Made Up Stories, Stephen Garrett et Celia Costas.Le premier des six épisodes de la série sera disponible sur HBO le 10 mai 2020, à compter de 21h.