La Nuit Blanche des Livres est de retour pour sa 6e édition

Dans une ambiance estivale et détendue, « la Nuit Blanche des Livres » réunit les passionnés de la littérature.Tous les genres littéraires sont représentés : romans, polars, récits historiques, BD, sans oublier la jeunesse.C’est le moment pour les visiteurs de faire le plein de lectures estivales. Par ailleurs, il sera possible de rencontrer les écrivains dans un cadre favorable aux échanges. Une soirée festive qui proposera ce soir-là au public de quoi boire ou dîner. Le tout dans une ambiance musicale « live », avec la participation d’un pianiste et d’une chanteuse de jazz. Sans oublier de multiples jeux, comme la pêche à la ligne, pour les plus jeunes.Pour cette 6e édition, une cinquantaine d’auteurs seront présents. Parmi eux, des personnalités notoires du paysage littéraire français comme Delphine de Vigan, Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, David Foenkinos, Véronique Ovaldé ou Alain Mabanckou. Et comme invité d'honneur Philippe Besson.Cette année seront également présents : le journaliste littéraire de l’émission de La Grande Librairie, François Busnel, ainsi que d’Eric Fottorino, fondateur de l’hebdomadaire Le 1 et plus récemment du trimestriel Zadig.Pour plus d'information sur le programme, rendez-vous sur le site