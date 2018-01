La Nuit de la lecture a réuni plus de 360 0000 personnes

Pour cette deuxième édition, la Nuit de la Lecture portée par le ministère de la Culture proposait plus de 4100 événements. Parrainée par Daniel Pennac, elle aura attiré plus de 360.000 personnes à travers la France. Un succès que salue la ministre, Françoise Nyssen.





Daniel Pennac, parrain de la manifestation, aux côtés de Dany Laferrière – ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Avec l’ensemble des organisateurs qui se sont mobilisés, les lecteurs ont pu profiter de multiples animations. On retrouvait ainsi dans 2000 bibliothèques, libraires, ou encore centres de documentation dans les collèges et lycées, des bibliothèques universitaires, des hôpitaux et des dizaines d’associations, des événements dédiés au livre.

Notons que la librairie Zadig à Berlin, ainsi que les Instituts français de Ouagadougou et Tokyo ont également pris part à la manifestation. Selon les chiffres officiellement communiqués, le Chapiteau Magic Mirrors — Festival Le Goût des Autres (Le Havre, Seine-Maritime) et le Musée de la Chasse et de la Nature (3e arrondissement, Paris) auront connu la plus forte fréquentation, avec 3500 participants.



Partout en France, les acteurs du livre et de la lecture, professionnels comme bénévoles, ont œuvré pour toucher les publics éloignés de nos lieux de lecture et de culture. Ainsi, Françoise Nyssen et Daniel Pennac, parrain de la manifestation, ont choisi de rendre hommage, pour cette Nuit de la lecture, au travail des associations en matière de sensibilisation au livre et à la lecture dans les prisons, les centres d’accueil pour migrants et les hôpitaux.

Ils ont ainsi assisté, en début de soirée, à un échange sur la lecture en milieu carcéral à la librairie L’Établi à Alfortville en présence de l’association « Lire c’est vivre » qui intervient tout au long de l’année auprès des détenus de Fleury-Mérogis, et de l’association « D’ici à là ».

Ils ont ensuite accueilli à la médiathèque Jean-Pierre Melville une déambulation autour de récits de migrants, en partenariat avec le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Relais des Carrières. Enfin, ils se sont rendus à l’hôpital Bichat pour une lecture de contes et une déambulation dans les différents services de l’hôpital.



Françoise Nyssen tient à remercier Daniel Pennac, le parrain de cette deuxième édition de la Nuit de la lecture, les auteurs, conteurs, danseurs, acteurs, musiciens... qui se sont associés à l’événement, et tous les acteurs du livre et de la lecture qui se sont fortement engagés et ont contribué à la réussite de cette Nuit.