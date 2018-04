La Nuit Transfigurée, une rétrospective Philippe Druillet au Pulp Festival

Ce week-end se tiendra l’édition 2018 du Pulp Festival, ou la bande dessinée au croisement des arts. Du 6 au 8 avril, les visiteurs retrouveront cinq spectacles, cinq expositions (qui resteront ouvertes jusqu’au 21 avril), du cinéma, une librairie et de nombreuses rencontres à la Ferme du Buisson à Noisiel. C’est dans ce cadre que les œuvres de Philippe Druillet seront exposées, sous le titre « La Nuit transfigurée ».



Don Quichotte par Philippe Druillet (ID Number THX 1139, CC BY 2.0)

Don Quichotte par Philippe Druillet (ID Number THX 1139, CC BY 2.0)



Récompensé en 1988 par le Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre, cette exposition est une porte d’entrée pour découvrir toutes les facettes de Philippe Druillet, figure du 9e art et créateur de Lone Sloane.



Dessinateur et scénariste de bande dessinée toulousain, Philippe Druillet est l’un des fondateurs de la maison d’édition Les Humanoïdes Associés. Avec Mœbius, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Bernard Farkas se sont rassemblés dans le but de publier le mensuel Métal hurlant, magazine français de bande dessinée de science-fiction.



Auteur prolifique, son œuvre constitue une impressionnante rétrospective qui envahira la halle de la Ferme du Buisson. Le visiteur pourra approcher des planches originales monumentales, des peintures, mais aussi des sculptures, des meubles et d’autres objets. L’exposition revisite les inspirations de l’artiste et ses thèmes fétiches des années 70 à aujourd’hui.



< >

Auteur prolifique, son œuvre constitue une impressionnante rétrospective qui envahira la halle de la Ferme du Buisson. Le visiteur pourra approcher des planches originales monumentales, des peintures, mais aussi des sculptures, des meubles et d’autres objets. L’exposition revisite les inspirations de l’artiste et ses thèmes fétiches des années 70 à aujourd’hui.