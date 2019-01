La peau dure, de Raymond Guérin, reçoit le Prix Mémorable

La peau dure, c'est un livre à trois voix. Trois soeurs, trois monologues: Clara, Jacquotte et Louison. Trois femmes fragiles, ballottées dans un monde trop grand pour elles, trop cruel aussi, un monde dirigé par des hommes. Guérin signe là un roman extrêmement social, voire même ouvertement féministe. En cela la Peau dure conserve aujourd'hui une vraie modernité, une résonance certaine avec la société actuelle. C'est un véritable plaidoyer, âpre et cinglant, pour la cause des petits, des faibles, des sans-grade.