"La Petite Bibliothèque parlante" festival de lectures à voix haute à la BNF

Le site François-Mitterrand de la BNF retrouve la parole et s’ouvre de nouveau à la lecture à voix haute avec « La Petite Bibliothèque parlante », le temps d’un parcours dans la BibliothèqueÀ travers des textes qui disent notre mémoire, l’interrogent, la réinventent sans cesse, le Festival propose d’emmener le public dans un voyage littéraire porté par Maylis de Kerangal, Micha Lescot, Wajdi Mouawad, Anna Mouglalis et Emmanuel Noblet pour des moments de lectures données dans les espaces de la Bibliothèque, les auditoriums, la galerie d’exposition et le jardin, spécialement ouvert au public pour cette occasion.Le samedi 10 octobre de 19 h à 21 h au sein du Grand auditorium seront proposés des « Lectures musicales »par Wajdi Mouawad, accompagné de Alexandra Badea, Victor De Oliveira et Jalal Altawil.La journée du dimanche sera particulièrement chargée : de 14 h 30 à 15 h 15 Maylis de Kerangal lira un extrait de son roman À ce stade de la nuit (Verticales, 2015), de 15 h 30 à 16 h 30 Anna Mouglalis lira Gradiva, fantaisie pompéienne, de Willhelm Jensen (Collection Folio, traduit par Jean Bellemin Noël, Éditions Gallimard), de 17 h à 18 h l’archéologue Yves Ubelmann et le metteur en scène Emmanuel Noblet assureront performance et lecture au sein du Petit auditorium. Enfin de 18 h 30 à 19 h 30 Micha Lescot lira Noces à Tipasa (Noces, Gallimard, 1950) d’Albert Camus.Le public pourra également profiter de deux expositions actuellement présentées sur le site : Josef Koudelka, Ruines (du 15 septembre au 16 décembre 2020/Galerie 2) et Pascal Quignard, fragments d’une écriture (du 30 septembre au 29 novembre 2020/Galerie des donateurs).Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, dans tous les espaces de la Bibliothèque. L’entrée au sein du Grand auditorium est à 10 euros, les accès au Petit auditorium et au jardin sont quant à eux gratuits.Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la BNF