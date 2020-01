La Petite fille de la rue Mango, de Sandra Cisneros, adapté en série télévisée

Sandra Cisneros (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)

Sandra Cisneros surveillera cependant de près le projet en tant que productrice exécutive. À ses côtés, on retrouvera Alexandra Hunter et Tely Morrison pour le compte de Gaumont, rapporte Deadline « La Petite fille de la rue Mango est un roman intemporel qui capture les luttes, les rêves et l’esprit d’une jeune femme qui incarne l’expérience de nombreuses autres qui arrivent aux États-Unis à l’âge adulte. C’est un roman éclairant qui parle des défis auxquels tant de gens qui essaient de trouver leur place dans la société sont confrontés » a souligné à son tour Gene Stein, président de Gaumont US.