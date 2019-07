La photographe Fadia Ahmad exposera à la Maison Jaune de Beyrouth

Fadia Ahmad — Nido Barbells 2015

< >

Kairos — Fadia Ahmad Mazarine 2017 — Fadia Ahmad Meraki 2016 — Fadia Ahmad Medusa II 2017 — Fadia Ahmad Fragments 2019 — Fadia Ahmad Civil Wall 2016 — Fadia Ahmad Untitled 2017 — Fadia Ahmad Break In 2017 — Fadia Ahmad Nido Barbells 2015 — Fadia Ahmad Before and After 2018 — Fadia Ahmad Beit Beirut 2018 — Fadia Ahmad Untitled 2014 — Fadia Ahmad Post Storm 2015 — Fadia Ahmad The Egg III 2017 — Fadia Ahmad

L’exposition s’articulera autour de grands thèmes : une géographie urbaine ; la gare des trains ou le temps arrêté ; les architectures — passé et présent confrontés ; les communautés ; la vie des quartiers ; les pêcheurs ; les bords de mer et la corniche.Quartier après quartier, maison après maison, le visiteur explore Beyrouth comme rarement. Depuis Mar Mikhael jusqu’à Raouché, Fadia Ahmad a saisi l’image de marchands de coins de rue, d’épiciers, de street artistes, de pêcheurs, de baigneurs, de bords de mer, mais aussi de constructions du passé et du futur, de friches et d’effondrements.En noir et blanc ou en couleur, de grand format, très précisément cadrées ou juste saisies d’un instant, près de 90 photographies seront exposées à la Maison Jaune. Elles montrent les fragments d’une vie comme les fragments d’une ville.La scénographie de l’exposition s’intègre dans l’histoire de la Maison Jaune et de Beyrouth. Le commissariat est assuré par Pascale Le Thorel, qui a travaillé avec l’artiste à l’installation de ses photographies au deuxième étage de cette maison-musée dont l’architecture néo-ottomane et l’histoire ont été préservées dans le cadre d’une longue restauration.L’exposition Beyrouth|Beirut, dont l’entrée est libre, s’accompagne d’un programme très large en direction de tous les publics : tables rondes, rencontres. Une équipe de médiateurs accueillera les visiteurs pour des visites commentées et pourra accompagner les visites scolaires et d’étudiants.Fadia Ahmad a fait des études à l’Institut d’Études Scéniques et Audiovisuelles à Beyrouth, où elle se forme tant à la photographie qu’à la réalisation audiovisuelle et cinématographique. Elle recourt essentiellement à la photographie dans sa pratique artistique.Elle fait des séries de paysages, particulièrement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et de portraits. Engagée dans les questions humanitaires, elle a réalisé deux ensembles autour des réfugiés au Liban (Camps ; It could be you).Un catalogue d’exposition en français et anglais a été publié par les éditions Norma. Il présente plus de 120 photos de Fadia Ahmad sur Beyrouth et est accompagné d’un texte de Pascale Le Thorel.[à paraître 4/10] Fadia Ahmad – Beyrouth – Norma – 9782376660262 – 49 €