La poésie devient chemin de paix, jusqu'en Méditerranée

Le Festival de poésie VOIX VIVES, de Méditerranée en Méditerranée réunit chaque année de nombreux poètes venus de l’ensemble des pays de la Méditerranée.









Il a pour principaux objectifs d’ouvrir la poésie à tous les publics, d’inviter à une découverte de la parole poétique contemporaine et, à travers elle, à une rencontre avec les multiples cultures qu’une même géographie et une histoire commune rassemblent, quels que puissent être les tensions et les drames actuels.

Il a également pour volonté de rompre avec la réputation élitiste habituellement réservée à cette forme d’écriture, de la rendre accessible à tous – par la gratuité, par son installation dans les lieux du quotidien (les rues, les jardins, les places), par la diversité des manifestations proposées.



Entourés de musiciens, de conteurs, de comédiens, de chanteurs, les poètes proposent une manière plurielle et vivante de transmettre la poésie. La diversité et la multiplicité des écritures, des langues, des voix, des générations, mettent en évidence une parole poétique qui est espace d’échange et de rencontre, qui s’adresse à tous.

La parole poétique est bienfaisante par son authenticité, directe et immédiate par son synthétisme, ouverte à tous par ce qu’elle contient d’interrogations qui sont aussi les nôtres. C’est à ce territoire-là d’ouverture sur le monde, et donc sur les autres, que convie le Festival. Un territoire de découverte des cultures, de partage et de respect !



Une invitation à la découverte de toutes les tendances de la poésie méditerranéenne contemporaine. Les poètes et artistes invités sont issus de toutes les Méditerranée : Méditerranée africaine, latine, des Balkans, d’Orient ou encore une cinquième Méditerranée, celle que l’Histoire a « exportée » dans le monde (Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud, Amérique centrale, Québec, Francophonie).



Un large panorama de la poésie contemporaine est ainsi proposé en autant de passerelles entre les langues, les cultures et les peuples.





Langue des signes, jeune public et des ateliers



De nombreuses actions sont programmées en direction des publics jeunes, des publics spécifiques, notamment les publics sourds, au travers de traductions et lectures en langue des signes pour lesquelles les textes des poètes invités sont traduits avec la collaboration de deux associations spécialisées.



De nombreux ateliers d’écriture d’accès gratuit sont par ailleurs proposés en direction de tous les publics, pendant le Festival, mais également en amont, en collaboration avec des associations locales.