La poésie est-elle intraduisible ? Réponse(s) au Printemps de la traduction

Au programme :

Du 21 au 25 mai 2019, les traducteurs parlent aux lecteurs à la Maison de la Poésie, au Centre Wallonie-Bruxelles, à la BPI du centre Pompidou, au Goethe-Institut, à la bibliothèque Oscar Wilde et dans 8 librairies franciliennes partenaires de cette 5e édition du Printemps de la Traduction, organisée par l’association ATLAS.Cet événement entend ouvrir une fenêtre sur l’actualité éditoriale de la traduction littéraire en donnant la parole à ses principaux acteurs : les traducteurs, tout en proposant une réflexion sur un thème donné. La poésie, genre réputé intraduisible, est au cœur de cette 5e édition.De Marion Graf, qui s’interrogera sur la différence entre traduire prose et poésie ainsi que sur la pertinence même de cette question, à Jacques Bonnaffé, qui nous fera part de son émerveillement devant l’impossibilité des possibles, une vingtaine de traducteurs présentent leurs dernières parutions et animent des ateliers dans une dizaine de langues, afin que chacun puisse découvrir et s’essayer à cet étrange exercice où il s’agit, pour reprendre les mots d’Umberto Eco, de « dire presque la même chose ».Le poète hébraïque Dory Manor et Gilles Rozier — traducteur et cofondateur des éditions de l’AntilopeEncres fraîches de l’atelier anglais-français de la Fabrique des traducteurs en présence des 3 autrices françaises traduites — Brigitte Giraud, Valérie Mréjen & Nina YargekovModération : Marie-Madeleine RigopoulosFernando Pessoa avec Élodie Dupau [portugais]Amir Gilboa avec Emmanuel Moses [hébreu]E. E. Cummings avec Jacques Demarcq [anglais E.-U.]« Langues mêlées » — Traduire des sonnets multilingues, avec Élodie Dupau & Paul Lequesne« Drôles de valentines » — Traduire la poésie médiévale de circonstance, avec Nathalie Koble« Atelier ambidextre » — Traduire les formes poétiques contemporaines — sur des extraits d’œuvres françaises et hispano-américaines, avec Julia Azaretto...