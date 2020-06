La poétesse canadienne Anne Carson reçoit le Prix Princesse des Asturies

PRIX : les 10 lauréats du Prix Babelio 2020

Peu connue en France, Anne Carson bénéficie d’une notoriété conséquente dans les milieux littéraires anglo-saxons. Elle est notamment la première femme à avoir reçu en 2001 le prestigieux prix britannique de poésie T.S. Eliot pour The beauty of the husband: A fictional essay in 29 tangos, où elle dissèque les tourments d’une femme obsédée par les liaisons de son mari.Elle a également été honorée par deux fois par le Griffin, le prix canadien de poésie. Elle est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages, dont l’essai Verre, ironie et Dieu en 1992, publié en France aux éditions José Corti dans une traduction de Claire Malroux.« Elle a atteint un niveau d’intensité et de crédibilité intellectuelle qui la placent parmi les écrivains les plus remarquables actuellement dans la littérature anglo-saxonne », a affirmé le jury, qui salue son « œuvre hypnotique, dans laquelle elle fusionne les styles, les références et les formats, et mise sur l’hybride entre gréco-latin, médiéval et contemporain ».Considérés comme les Nobel du monde hispanophone, les prix Princesse des Asturies récompensent depuis 1981 des personnes ou des institutions dans divers domaines comme les arts, les sciences et le sport.Crédit : Anne Carson Facebook