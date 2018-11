La poétesse Ida Vitale remporte le Prix Cervantes 2018

Le Prix Cervantes, la plus importante récompense du monde littéraire hispanique, a été décerné en 2018 à la poétesse uruguayenne Ida Vitale. Âgée de 95 ans, Vitale devient la deuxième auteure d'Amérique latine récompensée en deux ans, alors que le Prix Cervantes récompense d'habitude alternativement un auteur latino-américain et espagnol.

Ida Vitale en 2015 (Pdx123, CC BY-SA 4.0)

Le ministre espagnol de la Culture espagnol, José Guirao, a expliqué que les jurés du Prix Cervantes avaient voulu distinguer « une trajectoire poétique, intellectuelle, de critique littéraire et de traduction de premier ordre ». Née en 1923, Ida Vitale fait partie de la Génération de 45 (Generación del 45), un groupe d'écrivains et d'intellectuels, en grande partie originaires d'Uruguay, dont l'influence sur la vie littéraire de la région fut particulièrement forte.

Les éditions du Seuil ont publié en 2016 Ni plus ni moins, un recueil bilingue français espagnol traduit par Silvia Baron Supervielle et François Maspero, qui reprend un certain nombre de textes publiés par Vitale au cours de sa carrière.

L'auteure, après avoir émigré au Mexique, vit désormais au Texas, aux États-Unis.



« Je n'ai jamais espéré de prix, c'est absolument déconcertant », a déclaré la lauréate du Prix Cervantes à l'AFP à Montevideo, peu de temps après avoir appris la nouvelle. « C'est une surprise, [...] un excès de générosité de l'Espagne. » En 2015, elle avait reçu le prix Reina Sofia pour la poésie ibéro-américaine, une des plus importantes récompenses dans le domaine de la poésie.

Ida Vitale est la cinquième femme à recevoir le Prix Cervantes, et elle succède à Sergio Ramirez, originaire du Nicaragua.