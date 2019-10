La police EasyReading se dévoile à la Foire du livre de Francfort

Capitale mondiale de la vente des droits, la Foire du livre de Francfort donne l’occasion de rencontres entre professionnels, à travers le monde entier. Pour l’équipe de Federico Alfonsetti, directeur général de EasyReading, le rendez-vous devenait incontournable.« Il a fallu presque une décennie de développement passionné et d’études scientifiques approfondies pour trouver cette solution innovante, avec notre nouvelle typographie », indique la société. Avec un slogan réaffirmé : la lecture pour tous. Ou Lesen für alle, en allemand dans le texte pour l’occasion.Cette police met en avant une conception spécifique des caractères, pour éviter de confondre des lettres de forme similaire. L’objectif est de faciliter la lecture en développant une graphie qui puisse également répondre aux problèmes que rencontrent les personnes atteintes de troubles dys-. Il est d'ailleurs possible de la télécharger gratuitement , et de s'en servir pour un usage non commercial.À ce jour, près de 10 % de la population mondiale seraient concernés. La police est utilisée sur ActuaLitté depuis quelques mois, et sert également à des journaux imprimés comme Le Journal de Mickey – ou Topolino, en italien. Plus d’informations sur EasyReading