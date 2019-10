La politique au rendez-vous de tous les savoirs à la BnF

Guillaume Gogo - (CC BY-SA 2.0)

Calendrier des conférences :

Mardi 12 novembre

Samedi 16 novembre 2019 : « Les “gilets jaunes”, un an après »

Samedi 1er février 2020 : « Qui sont nos élus locaux ? »

Samedi 16 mai 2020 : « L’écologie du quotidien, exercice de la citoyenneté »

Tandis que l’année 2020 sera marquée par les élections municipales, la BnF propose un programme scindé en trois séquences au cours desquelles la démocratie sera abordée sous différents aspects, dans sa pratique concrète ainsi qu'à l’aune de l’actualité politique.C'est le mardi 12 novembre prochain dans l’enceinte du site François Mittérand qu'aura lieu le lancement de la seconde saison de ces « rendez-vous du politique ». L’ancien maire de Paris de 2001 à 2014, Bertrand Delanoë, fera acte de sa présence pour l’occasion. Au cours d’une réunion qui aura lieu de 18 h 30 à 20 h dans le Petit Auditorium, l’ancien édile reviendra sur son expérience politique et partagera sa conception de la démocratie.Conférence inaugurale Bertrand Delanoë : un citoyen engagéBnF I François-Mitterrand Petit Auditorium 18 h 30 - 20 h I Entrée libreLe mouvement des gilets jaunes est apparu en France comme une protestation non structurée en octobre 2018, et a d’emblée surpris par le nombre et l’ampleur des manifestations, la diversité des contestations, et surtout, par la durée du mouvement. Un an après, les intervenants permettront de mieux comprendre l’origine et le déroulement de ce mouvement ainsi que les perspectives qu’il dessine. Intervenants : Pascale Fautrier, écrivaine, auteure de La vie en jaune, chroniques d’un soulèvement populaire (Au diable vauvert, 2019), Yves Sintomer, professeur en sciences politiques à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, Sophie Wahnich, historienne, directrice de recherche au CNRS et contributrice au sein de l’ouvrage collectif, Le fond de l’air est jaune : comprendre une révolte inédite (éditions du Seuil, 2019. La modération de cette table-ronde sera assurée par Anne Fauquembergue, journaliste à France Culture.L’échelon municipal est celui où les Français nouent au quotidien du lien social. Les élus locaux demeurent les représentants politiques les plus appréciés. Deux mois avant les élections, l’objet de ce rendez-vous est de faire intervenir des maires, dans la diversité de leur exercice, afin de montrer la variété de l’expérience démocratique au niveau communal.La préoccupation environnementale ressort régulièrement comme un déterminant important de la qualité de vie dans les communes. L’observation des projets menés sur le territoire permet de constater que l’écologie du quotidien se vit comme une citoyenneté concrète, et comme un vecteur puissant de renforcement du lien social.BnF I François-Mitterrand Petit Auditorium 15 h - 17 h I Entrée libre