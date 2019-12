La poursuite de l'amour de Nancy Mitford bientôt adapté en série

Désireuses de conquérir leur destin, deux jeunes aristocrates anglaises aspirent à l’amour comme elles s’éprendraient d’un rêve. Tandis que l’une se précipite vers le mariage avec fougue, la seconde guette patiemment l’élu qui viendra bouleverser sa vie. Dans le trouble de l’avant-guerre débute alors un long apprentissage sinueux et passionné, à jamais universel.

Paru pour la première fois en 1945, La poursuite de l'amour de Nancy Mitford devrait bientôt voir le jour sur petit écran. La série qui devrait s'étendre sur trois saisons sera réalisée par Emily Mortimer pour la chaîne britannique BBC One. Selon Deadline , Rhonda Smith se chargera de la production.Au casting, on retrouvera Lily James dans le rôle de Fanny. L'actrice britannique est connue pour avoir incarné les rôles principaux dans de nombreux films d'actions tels que Baby Driver ou Les Heures sombres. Plus récemment, elle a également joué dans les comédies musicales comme Mamma Mia! Here We Go Again et Yesterday.Pour rappel, La poursuite de l’amour est le cinquième roman de l'auteure et le premier d'une trilogie. En effet, suivront Love in a Cold Climate en 1949 publié en français sous le titre L'Amour dans un climat froid, traduit par François Villié aux édition Stock, puis Don't Tell Alfred en 1961 publié en français sous le titre Pas un mot à l'ambassadeur, traduit par Jacques Brousse, toujours chez Stock.En France, La poursuite de l'amour a été réédité en 1982 par les éditions 10/18, et en 2006 par les éditions La Découverte.Résumé de l'éditeur pour La poursuite de l'amour :Une première adaptation télévisée de la saga de Nancy Mitford avait déjà vu le jour dans les années 80. Il s'agit de Love in a Cold Climate produite par Thames Television. Le scénario écrit par Simon Raven était tiré des deux premiers ouvrages, soit La Poursuite de l'amour et L'Amour dans un climat froid.Plus récemment, en 2001, une autre adaptation du nom de Love in a Cold Climate a été réalisée. Toujours basée sur les deux premiers titres de la trilogie, la série mettait en vedette Rosamund Pike dans le rôle de Fanny. Elle avait également été diffusée sur BBC One.