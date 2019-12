La première sélection du prix littéraire de Trouville – Pavillon Augustine

Les dix titres retenus pour la première sélection sont les suivants :Christine Avel, Ici seulement nous sommes uniques, Buchet/ChastelBérengère Cournut, De pierre et d'os, Le TripodeLouis-Philippe Dalembert, Mur Méditerranée, Sabine Wespieser ÉditeurHélène Gaudy, Un monde sans rivage, Actes SudVictor Jestin, La chaleur, FlammarionGuillaume Sørensen, Le planisphère Libski, Éditions de l’OlivierJoseph d’Anvers, Juste une balle perdue, RivagesRomuald Giulivo, L'île d'elles, Anne CarrièrePaul Kawczak, Ténèbre, La PeupladeAlexandre Postel, Un automne de Flaubert, GallimardLe jury du prix réunit Arthur Dreyfus, Jean-Baptiste Gendarme, Adrien Goetz, Denis Michelis, Véronique Ovaldé, Marie de Prémonville, Laurence Tardieu et Alice Zeniter, sous la présidence d'Anne Heilbronn. Le prix littéraire de Trouville — Pavillon Augustine a été fondé par Stéphane Héaume et Arnaud Pelhate.