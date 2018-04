La prochaine adaptation de Dune au cinéma, vraiment bichonnée

Brian Herbert & Kevin J. Anderson (Matt Crampton, CC BY)





Dune, un des livres de SF les plus vendus, et le cinéma n'ont jamais eu une relation très fructueuse. Avec l'implication de Brian et Kevin dans le travail de revisite de l’œuvre entrepris par Denis Villeneuve, ira-t-on vers du mieux ? Le fils sera en effet producteur et consultant aux côtés de l'écrivain, avec lequel il travaille déjà depuis 2000 sur l’écriture des livres explorant le cycle et l'univers de Dune.



C’est Brian en personne qui a confirmé qu’il prenait part à l’aventure via un tweet, le 19 mars dernier : « Les fans de Dune seront ravis d’apprendre que Legendary a finalement pourvu un autre poste essentiel pour le film (en plus du réalisateur et du scénariste), donc pour le moment, il y a au moins trois postes essentiels qui sont en place, plus les producteurs dont je fais partie. Et ne m’en demandez pas plus ! »



DUNE fans will be pleased to know that Legendary has filled an additional major job position for the movie [in addition to director and screenplay writer], so now there are at least 3 major positions in place, plus the producers such as myself. Don't ask me for more details! pic.twitter.com/saAILeZpkg — Brian Herbert (@DuneAuthor) 19 mars 2018



Cette bonne nouvelle vient confirmer les soupçons qu’avait pu éveiller un précédent message très enthousiaste du 2 mars. Brian Herbert révélait avoir eu accès à deux versions provisoires du scénario de Dune, sur lesquelles lui et Kevin J. Anderson avaient ajouté des commentaires : « J’ai vu les 2 premiers jets du scénario de Dune, et Kevin et moi avons fait des commentaires sur chacun. C’est de mieux en mieux. Il se passe beaucoup de choses, et j’en dirai plus quand je le pourrai. »