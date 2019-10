La propriété intellectuelle, enjeu majeur de la Foire du livre de Francfort 2019

Francis Gurry - OMPI, BY-NC-ND 2.0



Nommé directeur général de l’OMPI le 1er octobre 2008, Francis Gurry a été réélu en mai 2014 pour un deuxième mandat de six ans qui s’achèvera en septembre 2020. Il prendra la parole lors de la conférence de presse d’ouverture de la Foire du livre de Francfort qui se tiendra du 16 au 20 octobre prochain.



Il abordera le rôle central de la propriété intellectuelle dans l’économie mondiale et les défis auxquels est confronté le système de propriété intellectuelle dans le contexte de l’industrie de l’édition, indique-t-il dans un communiqué.



L’OMPI est une institution spécialisée des Nations unies, chargée des services, des politiques, de l’information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle. Sa mission est de promouvoir l’élaboration d’un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l’innovation et la créativité dans l’intérêt de la société.





L’OMPI est confrontée à de nombreux enjeux tels que l’importante gestion des brevets et des droits d’auteur à l’international à l’aune des révolutions technologiques de plus en plus rapides et de la mondialisation. Elle est aussi chargée de réduire l’écart des connaissances entre les pays « développés » et ceux considérés « en développement », et veille à ce que le système de propriété intellectuelle serve son objectif fondamental d’encourager la créativité et l’innovation dans tous les pays.