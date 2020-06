La quatrième saison de The Handmaid's Tale repoussée à 2021

ADAPTATION : la série de livres Animorphs

Succès critique et public, The Handsmaid’s tale est la série phare de la plateforme de streaming Hulu, concurrente de Netflix aux États-Unis. Ce drame dystopique, adaptation du roman de Margaret Atwood (ed. Robert Laffont dans une traduction de Sylviane Rué) a reçu une pluie de récompenses, avec notamment un Golden Globe pour Elisabeth Moss, l’interprète principale, et celui de la meilleure série dramatique.La série est si populaire qu’Hulu révélait fin juillet qu’une quatrième saison était prévue, avant même que l’épisode final de la saison 3 ne soit sorti. Ce nouvel arc narratif devrait explorer des événements que Margaret Atwood n’avait pas forcément évoqués dans son roman.Cependant la pandémie à quelque peu bouleversé les plans du géant du streaming, et la production de la série a dû être mise en pause. La sortie du premier épisode a donc été pour l’instant repoussée à 2021. Une triste nouvelle pour les fans, d’autant que la troisième saison s’était terminée sur un cliffhanger comme le souligne Comicbook Les amateurs de dystopies et de capes rouges pourront se consoler en sachant que Hulu et MGM ont prévu de développer une nouvelle série basée sur Les Testaments (ed. Robert Laffont, traduction Michèle Albaret-Maatsch), nouveau roman d’Atwood publié l’automne dernier. Le livre propose de se projeter dans le futur, 15 ans après les événements du roman original.Crédit photo : Drummkopf CC BY 2.0