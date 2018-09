La rentrée littéraire, lancée en fanfare à Nancy, avec Le livre sur la place

Plus de 180.000 visiteurs se sont pressés sur la Place Stanislas et dans 50 lieux de la métropole. A l’Opéra national de Lorraine, à l’Hôtel de Ville, en Préfecture, au Tribunal administratif et dans une dizaine de salles, mais aussi dans les écoles, les médiathèques et naturellement sous le grand chapiteau des auteurs, c’est toute la ville qui s’est transformée en un immense salon des mots et des débats.





600 auteurs ont répondu présents pour rencontrer un public toujours plus avide de partages, d’émotions et de découvertes. Durant le week-end, sous un soleil généreux, dédicaces et rencontres se sont multipliées, battant tous les records.





Premier salon national du livre et de la lecture, Le Livre sur la Place marque une fois de plus le coup d’envoi de la rentrée littéraire.



Exceptionnellement cette année, les académiciens Goncourt et leur président Bernard Pivot ont annoncé vendredi 7 septembre, en direct de la Mairie de Nancy, les quinze lauréats en lice pour le Prix Goncourt.



On note plusieurs salles combles comme à l’Opéra national de Lorraine (1200 personnes) pour le Grand Entretien avec Salman Rushdie, celui de Boris Cyrulnik ou la rencontre-lecture des 10 académiciens avec la complicité de la comédienne Isabelle Carré.





De nombreux prix ont été remis, qui ont récompensé Pauline Delabroy-Allard pour Ça raconte Sarah (Editions de Minuit) Prix des Libraires de Nancy – Le Point ; Estelle-Sarah Bulle pour Là où les chiens aboient par la queue (Éditions Liana Lévi) Prix Stanislas, meilleur premier roman de la rentrée ; Denis Demonpion pour Salinger intime : enquête sur l’auteur de l’Attrape-cœurs (Robert Laffont), Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux ; Kouamé pour Revenu des ténèbres (XO), Prix Livre et Droits de l’Homme ; Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux (Actes Sud), Feuille d’Or de la Ville de Nancy — Prix des Médias (France Bleu Lorraine — L’Est Républicain — France 3 Grand Est).



Final en beauté avec la soirée de clôture consacrée à la lecture d’extraits de la correspondance d'Albert Camus avec Maria Casarès par Isabelle Adjani et Lambert Wilson.



Rendez-vous l’an prochain pour la 41e édition du Livre sur la Place, du 13 au 15 septembre 2019.