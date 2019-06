La République Dominicaine, invitée d’honneur au Salon du Livre de Madrid

Depuis son inauguration en 1933 sur le Paseo de Recoletos, la « Feria del Libro » madrilène n’a cessé de grandir. Chaque printemps, le Salon du livre revient, il est l’un des principaux évènements culturels pour les amoureux de la littérature.La 78e édition de la « Feria del Libro » de la capitale espagnole a pour objectif de célébrer les relations historiques entre l’Espagne et la République dominicaine, et de l’appartenance de cette dernière au monde hispanique.Le salon mettra également à l’honneur trois hommes illustres dominicains : L’humaniste et philosophe Pedro Henríquez Ureña décédé en 1946 ; l’écrivain et ancien président de la République Dominicaine Juan Bosch, ainsi que le romancier, poète et anthropologue Marcio Veloz Maggiolo, l’un des écrivains dominicains les plus publiés à l’international.Une centaine de manifestations sont prévues, animées par des historiens, académiciens, anthropologues, sociologues, archéologues, juristes, journalistes, musicologues, acteurs et artistes de l’île caribéenne.Au sein du pavillon dédié à la République dominicaine, le public pourra découvrir un éventail d’évènements allant au-delà de la littérature, avec pour objectif d’offrir un aperçu global de la culture dominicaine.C’est notamment l’occasion de danser au son du merengue, de voir des expositions photographiques et de profiter de projections de films, qui illustrent la croissance de l’industrie cinématographique dans le pays.Plus d’informations sur leur site