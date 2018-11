La revue québécoise Les Libraires, primée pour son talent et son sérieux

Dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, le président de L’Institut Canadien de Québec, monsieur Roland Villeneuve, a remis le Prix de L’Institut à la revue Les Libraires. Celle-ci célèbre cet automne ses 20 ans et a publié plus d’une centaine de numéros depuis sa fondation à Québec.









Appréciée du grand public et saluée par les professionnels du milieu, elle constitue une référence unique dans le milieu littéraire québécois avec plus de 50 000 lecteurs par numéro, mais aussi par sa présence active sur Internet et les réseaux sociaux.



Publiée six fois l’an, la revue Les libraires est un organisme sans but lucratif chapeauté par la Coopérative des librairies indépendantes du Québec (LIQ). La revue célèbre cet automne ses 20 ans et a publié plus d’une centaine de numéros depuis sa fondation à Québec en 1998.



Pendant l’été 2018, Les libraires ont mis en ligne un défi de lecture estivale et un concours pour souligner la Journée des librairies indépendantes.



« À l’heure où l’espace médiatique dédié au livre vit de nombreux bouleversements et se voit sans cesse réduit, la revue Les libraires persiste et signe, continuant de relever le défi d’œuvrer à la diffusion des œuvres littéraires, notamment à travers la voix de la librairie indépendante », relève Jean-Benoît Dumais, directeur général Les libraires.





Le jury a souligné la longévité de la revue, le professionnalisme et l’esprit critique de l’équipe éditoriale ainsi que sa vision non élitiste du livre. Le jury a aussi fait valoir l’ancrage de la revue dans la ville de Québec d’où elle est éditée.



Remis dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, le Prix de L’Institut Canadien de Québec vise à souligner la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’un organisme culturel à la vie littéraire de la Communauté métropolitaine de Québec.



Cela intervient au cours de l’année passée – ici du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 – dans les domaines de la création littéraire, de l’édition, de la médiation, de l’enseignement, de la recherche, de la production, de la critique ou de la promotion. Ce prix est accompagné d’une bourse de 2000 $.



Étaient finalistes : Les Ami.e.s Imaginaires et La Promenade des écrivains.