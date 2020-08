La romancière Lídia Jorge saluée pour l'ensemble de son oeuvre à Guadalajara

Le Prix FIL de littérature en langues romanes 2020 décerné par la Foire Internationale du Livre de Guadalajara a été remis le 28 août 2020 à la Portugaise Lídia Jorge pour l’ensemble de son œuvre.









Le prix salue l’originalité et la subtilité de son style, l’indépendance de sa pensée, et la grande humanité avec laquelle elle aborde les thèmes de ses romans et traite ses personnages.



Elle est l’auteur notamment du Rivage des murmures, de La journée des prodiges, du Vent qui siffle dans les grues, des Mémorables (tous traduits par Geneviève Leibrich) et de Estuaire (trad. Marie-Hélène Piwnik).



Ses livres ont été publiés en France aux Éditions Métailié.





photo © Ferville / Métailié