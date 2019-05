La romancière Pascale Kramer, invitée d'une soirée de réflexion sur l’accueil des exilés

À l'occasion de la publication par la Coordination Française pour le Droit d'Asile (Cfda) du rapport d'enquête « Exilé.e.s : quels accueils face à la crise des politiques publiques ? », l'écrivaine Pascale Kramer interviendra lors d'une table ronde autour des questions de l'exil et de l'asile, le 15 mai.





Après une enquête de plus d'un an et demi, la Cfda dévoile un rapport dans lequel elle analyse la problématique des mobilisations citoyennes face à la crise migratoire et à la nécessité d'accueil des demandeurs d'asile en Europe et en France. Ce rapport entend mettre en lumière les questions que ce défi soulève et notamment l'articulation, parfois compliquée, entre les politiques publiques migratoires et les initiatives citoyennes et solidaires.



Lors de cette soirée de lancement (le 15 mai), plusieurs acteurs seront réunis autour d'une réflexion générale sur les politiques migratoires et témoigneront de leurs actions personnelles et de leurs engagements auprès des personnes exilées.



Auprès de représentants de la Cfda et de membres de collectifs mobilisés en France ou aux frontières, on retrouvera notamment la romancière Pascale Kramer. Sensibilisée à la question de l'exil, elle a fait de la thématique de l'errance une constante que l'on décèle dans l'ensemble de son œuvre. L'auteure d'Une famille (Flammarion, 2018) évoquera par ailleurs son engagement en tant qu'« hébergeante solidaire ».



Elle offre en effet ponctuellement un toît à des migrants qui n'ont pas d'endroit où vivre, sans contre-partie.



La soirée de lancement se tiendra le 15 mai de 17h30 à 19h30 à JRS France. Plusieurs membres des associations que rassemble la Cfda, qui sont au nombre de quinze, seront présents lors de cette rencontre (Amnesty International France, La Cimade, Le Secours Catholique, Ligue des Droits de l'Homme...).