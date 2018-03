La Route étroite vers le Nord lointain de Richard Flanagan, bientôt en série

Fremantle Media Australia annonce un contrat conclu directement avec Richard Flanagan pour l'adaptation en série — sans doute une mini-série — de son roman La Route étroite vers le Nord lointain. Le livre a été vendu dans 42 pays, et Fremantle espère sans doute que sa production en fasse de même.

« Je suis ravi que La Route étroite vers le Nord lointain devienne une grande série télévisée internationale, alors que les grandes productions télévisées de notre temps cumulent qualité, profondeur et, parfois, le génie dont la forme est désormais capable », se réjouit Flanagan.

Pour le moment, la production n'a pas encore de diffuseur, et Fremantle ne fournit pas plus d'informations quant à la réalisation, à la distribution ou à l'écriture de l'adaptation.

Le résumé de l'éditeur pour La Route étroite vers le Nord lointain :

En 1941, Dorrigo Evans, jeune officier médecin, vient à peine de tomber amoureux lorsque la guerre s'embrase et le précipite en Orient puis dans l'enfer d'un camp de travail japonais où les captifs sont affectés à la construction d'une ligne de chemin de fer en pleine jungle, entre le Siam et la Birmanie. Maltraités par les gardes, affamés, exténués, malades, les prisonniers se raccrochent à ce qu'ils peuvent pour survivre — la camaraderie, l'humour, les souvenirs du pays. Au cœur de ces ténèbres, c'est l'espoir de retrouver Amy, l'épouse de son oncle avec laquelle il vivait une bouleversante passion avant de partir au front, qui permet à Dorrigo de subsister. Cinquante ans plus tard, sollicité pour écrire la préface d'un ouvrage commémoratif, le vieil homme devenu après guerre un héros national convoque les spectres du passé.