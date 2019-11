La saga Sin City de Frank Miller adaptée en série

Avec Sin City la ville du péché, Frank Miller met en scène un univers urbain nocturne en proie à la violence des passions et à la folie des hommes. Dans ce sombre polar où l’amour tente, tant bien que mal, de se faire une place, Miller fait preuve d’un talent graphique et d’une maîtrise du noir et blanc époustouflants. Il joue avec les ombres, zèbre ses aplats noirs de grandes traînées blanches et s’approche, par moments, de l’abstraction pure. Par la magie de son dessin, Frank Miller emprisonne son lecteur dans un monde oppressant. Un monde d’où ce lecteur aura bien du mal à s’échapper...

Sin City pourrait faire son grand retour, sous la forme d’une série télévisée cette fois, relate le site d’informations Deadline . Et ce nouveau projet pourrait bien à nouveau réunir Robert Rodrigues et Frank Miller, pour le plus grand plaisir des fans.Pour rappel, en 2005, une première adaptation de Sin City voyait le jour sur grand écran. Co-réalisé par Miller et Robert Rodriguez — et avec la contribution de Quentin Tarantino le temps d’une scène — le long métrage réunissait un joli casting, composé de Jessica Alba, Mickey Rourke et Bruce Willis, entre autres. En 2014, une suite du nom de Sin City : J’ai tué pour elle (titre original : Sin City : A Dame to Kill For) réunissait une nouvelle fois le duo.La série devrait également rassembler Stephen L’Heureux, producteur de Sin City : J’ai tué pour elle, ainsi que Silenn Thomas, à la tête de la société de production de Miller. Pour le moment, aucune plateforme de streaming n’a été évoquée. Un projet similaire avait déjà été initié en 2014 autour duquel, sans surprise, on retrouvait une nouvelle fois Robert Rodriguez et Frank Miller. La série, qui devait être produite par la société américaine The Weinstein Company, était alors tombée à l’eau à la suite du scandale Harvey Weinstein.Sin City est une série de comics signée Frank Miller au scénario et au dessin, publiée initialement par Dark Horse à partir de 1991. En France, la saga est publiée dès 1994 aux éditions Vertige Graphic puis Rackham.Résumé de l’éditeur de la série