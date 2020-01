La saison 2 de L'amie prodigieuse bat des records en Italie

Ils étaient 1,274 million (5,4 % d’audience), à découvrir le premier épisode de la série inspirée du roman d’Elena Ferrante et publié aux éditions E/O. Le 2e épisode a frappé plus fort encore : 1,713 million (soit 7,1 %).Pour le 3e, diffusé le 22 janvier, un léger recul, avec 1,680 million de spectateurs. Mais la dernière diffusion, ce mercredi 29 janvier, a fait exploser les compteurs : 1,888 million de téléspectateurs, soit 8 % de part d’audience.Pour mémoire, la première saison avait attiré plus de 7 millions de téléspectateurs l’année passée.Les aventures de Lila et Elena, devenues adultes, ou presque, parcourent désormais les rues de Naples. Du haut de leurs 16 ans, elles découvrent une nouvelle existence. Lila avec un mariage qui l’efface et Elena devenue étudiante, qui elle-même peine à se sentir heureuse.Les huit épisodes de 52 minutes de L'amie prodigieuse sont très attendus, mais Canal + n’a pour le moment communiqué aucune date de diffusion.