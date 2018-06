La saison finale de House of Cards revient sur Netflix cette année

Robin Wright, lauréate d’un Golden Globe et nommée aux Emmy Awards, revient dans le rôle de présidente des États-Unis dans la sixième et dernière saison de la série primée House of Cards.









Depuis que Kevin Spacey, qui campait Frank Underwood, a été accusé d’avances auprès d’un adolescent de 14 ans, voilà une quarantaine d’années, la structure Netflix a opéré un virage radical. La série HoC était catégoriquement arrêtée – la société jurant ses grands dieux que l’affaire Spacey n’était pour rien dans la décision. Et surtout, personne n’en avait entendu parler.



Et finalement, la sixième saison est déclenchée, annoncée, avec deux premières images...



Les nommés aux Oscars Diane Lane et Greg Kinnear, tout comme Cody Fern, rejoignent Robin Wright cette saison, aux côtés du nommé aux Emmy Awards Michael Kelly, de Jayne Atkinson, de la nommée aux Oscars Patricia Clarkson, de la nommée aux Emmy Awards Constance Zimmer, de Derek Cecil, de Campbell Scott et de Boris McGiver dans la sixième et dernière saison.



Les producteurs exécutifs de House of Cards sont Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen, Dana Brunetti, Eric Roth, Michael Dobbs et Andrew Davies. La série a été créée par Beau Willimon et est produite par Donen/Fincher/Roth, avec le studio MRC, pour Netflix.

En 2013, House of Cards est devenue la première série originale disponible en streaming, à recevoir des nominations aux Emmy Awards.



À ce jour, la série compte 53 nominations aux Emmy dont sept prix – notamment le tout premier Emmy pour un service de streaming, décerné à David Fincher avec le prix de la « Meilleure série dramatique ».



Originellement, House of Cards est une série de livres écrits par Michael Dobbs, un Britannique qui avait placé l’intrigue dans les hautes sphères de la Couronne. Son personnage, Francis Urquhart, était probablement plus effrayant encore que son homologue américain... La saga est traduite en France chez Bragelonne







House of Cards compte six nominations aux Golden Globes et deux prix. La série a également reçu onze nominations aux Screen Actors Guild et deux victoires ; un prix AFI ; quatre nominations aux Writers Guild Award et une victoire ; deux nominations aux BAFTA ; quatre nominations aux Producers Guild Award ; deux nominations aux Directors Guild Award ; et un Peabody Award, parmi de nombreuses distinctions.