La SCAM et la SGDL annoncent le 7e Baromètre des relations auteurs-éditeurs

Benoît Peeters, président de la commission de l’écrit de la Scam, et Marie Sellier, présidente de la SGDL, ont annoncé que le rapport serait rendu public le lundi 12 mars, dans les locaux parisiens de la SCAM à quelques jours donc de l’édition de cette année du salon Livre Paris 2018.

Pour cette édition, ce sont 1 200 auteurs qui se sont prêtés à l’exercice et ont répondu au sondage via un questionnaire en ligne. Le communiqué précise que les principales problématiques posées étaient le type de contrats proposés par les éditeurs, les rémunérations réellement perçues par les auteurs, le degré de satisfaction quant à leur reddition des comptes, le montant des à-valoir perçus et le taux de rémunération moyen pour les exploitations papier et numérique de leurs ouvrages.