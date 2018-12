La Seine-Saint-Denis va, une fois de plus, Hors limites

Illustration Maïté Grandjouan



Saint-Denis fête le livre, très fort

Résolument ancrée dans un territoire marqué par une forte diversité culturelle, la manifestation s’étend dans trente-deux villes du département ainsi qu’à Paris. Elle mobilise cette année une quarantaine de bibliothèques et médiathèques du 93 et plus de 20 lieux partenaires parmi lesquels le Mémorial de la Shoah de Drancy, le Studio Théâtre de Stains, la MC93 de Bobigny, la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis, ou encore le réseau des librairies indépendantes.À travers une centaine de rendez-vous programmés sur tout le territoire — lectures musicales, rencontres, spectacles, projections et ateliers —, il mettra une nouvelle fois en lumière la littérature contemporaine sous toutes ses formes.Les festivaliers pourront une nouvelle fois participer aux parcours littéraires du samedi, une forme originale et privilégiée de rencontre créée par Hors Limites. Le principe : accompagner un auteur et ses invités à travers le département et découvrir son œuvre au l des étapes proposées. Après Éric Vuillard, Laurent Gaudé, auteur coutumier de la manifestation, conduira les festivaliers de Noisy-le-Sec aux Lilas, en passant par Romainville, dévoilant son œuvre théâtrale autant que romanesque et ses inspirations.Le second parcours sera thématique, organisé autour de trois lieux patrimoniaux du 93 : performance culinaire de Ryoko Sekiguchi autour de son livre Nagori (P.O.L) à La Ferme urbaine de Saint-Denis, lectures et rencontre avec Philippe Vasset, auteur de Une vie en l’air (Fayard) au Musée Rosny Rail de Rosny — sous-Bois, et « une dernière séance » de cinéma au Trianon de Romainville en compagnie de Thierry Froger autour de la mythique Ava Gardner (Les Nuits d’Ava, Actes Sud).Fidèles de la manifestation, Maylis de Kerangal fera l’ouverture du festival tandis que Laurent Gaudé participera à l’un des deux parcours littéraires proposés cette année.À leurs côtés, pour cette édition anniversaire : Nicolas Mathieu, Valérie Manteau, Thomas B. Reverdy, Pauline Delabroy-Allard, Estelle-Sarah Bulle, Gauz, Yannick Haenel, Adrien Bosc, Emmanuelle Bayamack-Tam, Jérémy Fel, DOA, Marie Desplechin, Vanessa Schneider et Jean-Marie Blas de Roblès.