La sélection 2018 du prix des lecteurs Ouest-France/Quai des Bulles

En attendant le festival Quai des Bulles, les 12, 13 et 14 octobre prochains, l'association a mis en ligne les sélections de ses différents prix littéraires. Dont le prestigieux prix des lecteurs Ouest-France/Quai des Bulles, remis en partenariat avec le journal du même nom. 10 bandes dessinées font partie de cette sélection...

Les 10 bandes dessinées retenues sont les suivantes :Il faut flinguer Ramirez t.1, Nicolas Petrimaux (Glénat)Emma G. Wildford, Edith et Zidrou, (Soleil)Vieille peau, Pochep, (Fluide Glacial)The Private Eye, Brian K. Vaughan et Martin Marcos, (Urban Comics)Serena, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg, (Sarbacane)Alt-life, Thomas Cadène et Joseph Falzon, (Le Lombard)La carte du ciel, Arnaud Le Gouëfflec et Laurent Richard, (Glénat)Ailefroide, Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet (Casterman)La tragédie brune, Thomas Cadène et Christophe Gaultier, (Les arènes)Le Voyageur, Koren Shadmi, (Ici – Même éditions)Les membres du comité de parrainage ont présélectionné les 10 BD finalistes, ainsi que les 10 jurés qui composeront le jury. Ces derniers se retrouveront fin septembre pour débattre et garder cinq des dix titres sélectionnés. Ils choisiront ensuite leur lauréat le samedi 13 octobre lors du festival.Les membres du comité de parrainage sont Michel Troadec, journaliste à la rédaction Ouest-France, Nicoby, auteur, et Terreur Graphique, auteur.