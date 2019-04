La sélection 2019 du Prix littéraire de la Porte Dorée, qui fête ses 10 ans

La sélection 2019 est la suivante :Tu n’habiteras jamais Paris, Omar Benlaâla (Flammarion)L’Archipel du chien, Philippe Claudel (Stock)Frère d’âme, David Diop (Seuil)Salina, les trois exils, Laurent Gaudé (Actes Sud)Camarade Papa, Gauz (Le Nouvel Attila)Des ailes au loin, Jadd Hilal (Elyzad)Unique prix littéraire porté par un musée national, le Prix littéraire de la Porte Dorée a été créé en 2010 pour récompenser une œuvre de fiction écrite en français ayant pour thème l’exil, l’immigration, les identités plurielles ou l’altérité liée aux réalités migratoires.Le jury, présidé cette année par l’écrivaine Maylis de Kerangal, désignera le lauréat parmi la sélection de l’année établie par le comité de lecture interne du Palais.Le jury rassemble aussi Mohamed Mbougar Sarr, lauréat 2018 en résidence d’écrivain au Musée national de l’histoire de l’immigration; Anouche Kunth, historienne, chercheure au CNRS; Judith Roze, directrice du Département Langue française, Livre et Savoirs de l'Institut français; Alexis Nuselovici (Nouss), professeur titulaire de la Chaire « Exil et migrations » au Collège d’études mondiales; Mustapha Harzoune, critique littéraire, membre du comité de rédaction de la revue Hommes & Migrations; Philippe Colomb, conservateur des bibliothèques, directeur adjoint de la Bibliothèque Françoise Sagan; Agnès Fontana, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité et enfin 3 délégués des lycées Eugène Hénaff à Bagnolet, Jacques Decour à Paris et Jules Verne à Cergy.La soirée de remise du Prix a lieu le jeudi 18 avril à partir de 19h en présence des écrivains et des membres du jury.Le lauréat succédera à Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du Prix littéraire de la Porte Dorée 2018 pour Silence du chœur (Présence africaine)