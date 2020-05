La sélection 2020 des Prix Imaginales vient de tomber

Rappelons que la prochaine édition des Imaginales, pandémie oblige, se tiendra du 27 au 30 mai 2021. Mais en attendant, voici les élus de l'édition 2020.• Jean-Luc A. D’Asciano — Souviens-toi des monstres • Éditions Aux forges de Vulcain• Jean-Laurent Del Socorro —Je suis fille de rage • Éditions Actusf• Catherine Dufour — Danse avec les lutins • Éditions L’Atalante• Franck Ferric – Le Chant mortel du Soleil • Éditions Albin Michel• Alex Nikolavitch – Trois coracles cinglaient vers le couchant • Les Moutons Électriques• Katherine Arden —L’Ours et le rossignol • Éditions Denoël (traduction : Jacques Collin)• Brian Catling – Vorrh • Fleuve Éditions (traduction : Nathalie Mege)• Marina et Sergueï Diatchenko — Vita Nostra, Les Métamorphoses 1 • Éditions L’Atalante (traduction : Denis Savine)• Shaun Hamill – Une cosmologie de monstres • Éditions Albin Michel (traduction : Benoît Domis)• Jo Walton – Pierre-de-vie • Éditions Denoël (traduction : Florence Dolisi)• Isabelle Bauthian — Face au dragon • Projets Sillex• Anthelme Hauchecorne — Moitiés d’Ame, Chroniques des cinq trônes • Gulf Stream Éditeur• Samantha Shannon —Le Prieuré de l’oranger • De Saxus (traduction : Benjamin Kuntzer et Jean-Baptiste Bernet)• Flore Vesco - L’Estrange malaventure de Mirella • l’école des loisirs• François Baranger - Les Montagnes hallucinées, tome 1 • Bragelonne• Daniel Cacouault - Alice au pays des merveilles • Bragelonne• Armel Gaulme —Les Carnets Lovecraft • Bragelonne- Jesper Ejsing - Elsewhere • Editions Caurette• Gardner Dozois – Épées et magie • Éditions Pygmalion• Thomas Geha — Chuchoteurs du dragon et autres murmures • Elenya Éditions• Ellen Klages – Caligo Lane, Passing Strange • Éditions Actusf• Pierre Pevel — Contes et récits du Paris des merveilles • Bragelonne• Christelle Dabos – La Passe-Miroir • Gallimard• S.T. Joshi – Lovecraft je suis providence tomes 1 et 2 • Éditions Actusf• Roland Lehoucq, Loïc Mangin, Jean-Sébastien Steyer — Tolkien et les sciences • Éditions Belin• Alexandre Sargos – Tolkien à 20 ans • Au diable vauvert- Jean-Sébastien Steyer —Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro —Le Cavalier Bleu (Idées Reçues)